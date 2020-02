Lazio, Inzaghi presto di nuovo papà: la moglie Gaia è incinta

ROMA - Un momento magico in tutti i sensi, per Simone Inzaghi. La sua Lazio sta volando pronta a giocarsi lo scudetto e in famiglia arriva una splendida notizia: sua moglie Gaia è incinta. Su Instagram ecco il video per celebrare la futura nascita: “Oggi 26 Febbraio il giorno in cui sono nata condivido con voi questo momento che per me è un raggio di luce di tre anni molto difficili. Non avere paura”. Nel post si vedono il tecnico della Lazio e il suo secondogenito, Lorenzo, scoppiare i palloncini e scoprire che arriverà un altro maschietto. Inzaghi ha avuto anche un altro figlio, Tommaso, con la sua precedente relazione con Alessia Marcuzzi.