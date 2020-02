Lazio, Immobile ha smaltito la febbre: l'attaccante torna ad allenarsi

FORMELLO - Riecco Ciro Immobile, allarme rientrato in casa Lazio. Il bomber biancoceleste, dopo aver saltato l'allenamento di ieri per febbre, si è subito rivisto sul campo per la seduta di allenamento delle ore 15. Ciro è così, uno che non molla mai. Anche ad inizio anno, prima del match contro il Brescia, aveva accusato uno stato influenzale, salvo poi tornare a giocare e siglare una doppietta. Odia stare fermo e alla Lazio servono i suoi gol. Con il resto dei compagni è pronto a preparare la partita di sabato (ore 15) contro il Bologna. Inzaghi sorride, ha ritrovato il suo uomo di punta. Allarme rientrato.

