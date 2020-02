Lazio, Milinkovic è tornato: compleanno e allenamento con la squadra

FORMELLO - Tira un sospiro di sollievo, Simone Inzaghi, e riabbraccia il Sergente. Milinkovic è tornato ad allenarsi con la sua Lazio dopo due giorni di stop. A fine match contro il Genoa ha accusato un affaticamento ai polpacci, in mattinata sotto il sole del centro sportivo è tornato ad allenarsi con i compagni. Oggi per lui è una giornata speciale: compie 25 anni, di cui 5 passati in biancoceleste. Sarà regolarmente in campo per la partita di sabato contro il Bologna. Oggi verrà festeggiato dai compagni di squadra e dalla società, ma c'è poco tempo. Tutti concentrati agli ordini di Inzaghi, quella contro gli uomini di Mihajlovic è un'altra sfida da non sbagliare.