Lazio-Bologna, Olimpico per 40mila tifosi

ROMA - Ci sarà una bella cornice di pubblico per il match di domani tra Lazio e Bologna all’Olimpico. Fischio d’inizio ore 15. Le previsioni fatte in settimana erano giuste: saranno circa 40mila i tifosi che prenderanno posto sugli spalti. A fare il punto della situazione, ci ha pensato il responsabile marketing Marco Canigiani ai microfoni di Lazio Style Channel “C’è ancora qualche biglietto per i Distinti Sud-Est, ci stiamo avvicinando alle 40mila presenze che credo raggiungeremo oggi. A questo punto, non credo che si aprirà la Curva Sud perché la vendita in quella zona di stadio non sta procedendo alla grande. Devo dire che in molti hanno scelto la Tribuna Tevere, ci sono diverse promozioni per le Tribune, quindi è comprensibile”. Poi sui tifosi del Bologna: “Non ci sono indicazioni, quindi penso che a questo punto saranno presenti". Risultano venduti un centinaio di biglietti per i sostenitori rossoblù.

