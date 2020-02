Lazio, la probabile formazione anti-Bologna: Correa titolare, emergenza sulle fasce

ROMA - Simone Inzaghi rilancia Joaquin Correa, l’argentino è pronto a riprendersi la maglia da titolare e duettare in attacco con Ciro Immobile. La Lazio è un po’ in emergenza, ma il tecnico biancoceleste guarda avanti e non vuole scuse: quella con il Bologna è una partita da non sbagliare. Un occhio in infermeria: ci sono Lulic, Acerbi e pure Marusic.

La miglior Lazio possibile

Alza bandiera bianca Adam Marusic, titolare nelle ultime partite e ottima opzione anche per l’out di sinistra. Ha saltato la seduta pomeridiana, già in conferenza stampa Inzaghi lasciava presagire di non volerlo rischiare. Non ci sarà. Rischia il forfait anche Lukaku, che in campo non si è visto, da capire se riuscirà a rientrare tra i convocati. Con il belga out, possibile chiamata per Ndrecka, giovane esterno sinistro classe 2001 della Primavera. In difesa Patric, Luiz Felipe (che ha vinto il ballottaggio con Vavro) e Radu. Situazione centrocampo: sugli esterni Lazzari e Jony, in mezzo toccherà al terzetto Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Davanti Correa favorito su Caicedo per fare coppia con Ciro Immobile.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.