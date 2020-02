Lazio-Bologna, Mihajlovic omaggiato all'Olimpico: abbraccio sotto la Curva Nord

ROMA - Sfidare la Lazio, il suo passato, sarà sempre un’emozione unica per Sinisa Mihajlovic. Soprattutto nello stadio che gli ha regalato lo scudetto con la maglia biancoceleste. Prima del fischio d’inizio del match tra i biancocelesti e il Bologna, il tecnico rossoblù è andato sotto la Curva Nord, quella che ha visto tante volte esultare anche per i suoi gol. E lo striscione esposto nel settore caldo del tifo laziale parla chiaro: “Da sempre uomo coraggioso e spirito guerriero, nella tua battaglia più importante siamo al tuo fianco… Forza Sinisa”. Mihajlovic sta combattendo ormai da mesi contro la leucemia, ma non è mai stato solo. Oggi l’ennesima prova.

Lazio-Bologna, Mihajlovic sotto la Curva Nord