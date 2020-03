Lazio, riprendono gli allenamenti: Inzaghi pensa all'Atalanta

FORMELLO - La Lazio riprende gli allenamenti, ma impossibile non pensare alla situazione calendario in questo momento. In attesa di notizie ufficiali, Simone Inzaghi inizia a riflettere sul serio sull’Atalanta. Match da giocare, secondo programma, sabato prossimo a Bergamo (fischio d’inizio ore 18). I titolari che sono scesi in campo contro il Bologna rimangono in palestra per una seduta di scarico, il resto in campo con i Primavera Marocco, Ndrecka e Moro.

Situazione infermeria

Presto per fare previsioni, ma Inzaghi spera di recuperare Acerbi e Marusic per Bergamo. Vorrebbe almeno portarli in panchina, nei prossimi giorni si saprà di più se i problemi muscolari dei due sono guariti. Ancora out Lulic, potrebbe rientrare i primi di aprile dopo la sosta. Si attendono notizie anche su Luis Alberto, uscito malconcio (problema all’inguine) dopo un’ora di gioco contro il Bologna. Lo spagnolo non dovrebbe preoccupare.