Lazio, ansia per Lucas Leiva: oggi i controlli

ROMA - E’ stata fatta una prenotazione in Paideia: alle 14 si presenterà Lucas Leiva per eff ettuare dei controlli al ginocchio destro. E’ sofferente da tempo, convive con alcuni fastidi, verrà comunque sottoposto ad esami strumentali. Non suonano allarmi, ma le notizie andranno riverifi cate dopo la visita prevista oggi pomeriggio. Siamo a più di una settimana dalla partita con l’Atalanta, la pausa serve anche per valutare alcuni acciaccati. In Paidea, ultimamente, la sfilata è stata continua, al minimo dolore si procede con le indagini cliniche. Il brasiliano è tra i giocatori che in settimana hanno lamentato dolorini: non si tratterebbe di un problema traumatico, è necessario accertare che dietro i fastidi non si nascondano motivazioni diverse.

Tra Lazio e Atalanta è ancora scontro sulla data

Addio agli Irriducibili, ecco il corteo degli Ultras Lazio

Acerbi e Luis Alberto

Nelle prossime oresaranno rivalutati anche Acerbi e Luis Alberto. Il primo era determinato a giocare contro l’Atalanta già prima del rinvio, lo spostamento del match lo aiuterà a ristabilirsi completamente dallo stiramento accusato ad un polpaccio. Luis Alberto si sta curando a Barcellona (risentimento agli adduttori), combatte sempre contro la pubalgia, negli ultimi mesi è riuscito a controllarla, non l’ha più condizionato come in passato, ma spesso si rifà viva. È atteso a Formello tra oggi e domani, salvo cambiamenti di programma. Ad inizio settimana sia Acerbi che Luis dovrebbero rientrare in gruppo, salteranno l’amichevole in programma oggi. [...]

Leggi l'articolo completo nell'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio