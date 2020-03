Lazio, Inzaghi tra rinnovo e premio scudetto: Lotito è pronto a blindarlo

ROMA - Vola con la sua Lazio, Simone Inzaghi. Ma soprattutto il tecnico convince per la sua idea di calcio, il suo modulo, la sua grinta e voglia. Ecco che alcuni top club europei hanno messo gli occhi su di lui. L’Equipe in Francia, qualche settimana fa, lo aveva accostato alla panchina del Paris Saint-Germain al posto di Tuchel. Non solo: c’è anche l’interesse del Barcellona risalente al mese scorso. Simone però, pensa solo e soltanto ad allenare la Lazio, la sua squadra da oltre 20 anni.

Lazio, i cinque maratoneti

Opzione rinnovo

Simone Inzaghi ha rinnovato il suo contratto con il club biancoceleste l’ultima volta nel 2019, portando la scadenza dal 2020 al 2021. Lotito e Tare lo spinsero ad inserire un premio scudetto. Ora quel bonus può diventare realtà: vale 500mila euro, una bella cifra che va a sommarsi ai 2milioni di euro di ingaggio. Poi a maggio si discuterà di un nuovo contratto. Con o senza scudetto, l’incontro ci sarà per forza. Con un grande cambiamento rispetto ad un anno fa: il potere contrattuale di Inzaghi è cambiato. Per blindarlo servirà un importante investimento economico. I suoi colleghi vicini in classifica guadagnano molto di più: Conte 11 milioni e Sarri 7,5.

L’intenzione

L’allenatore si sente parte di una famiglia laziale. L'amore per questi colori lo ha passato al figlio Lorenzo, che all’Olimpico alla fine di ogni partita va con il pallone a segnare sotto la Curva Nord. La moglie Gaia ad agosto gli regalerà un altro figlio. La sua famiglia diventerà un buon motivo per rimanere a Roma e rinnovare il contratto. A fine campionato festeggerà pure il sorpasso su Dino Zoff stabilendo il nuovo primato di panchine laziali, ben 203. Sarà il giusto motivo per brindare con la società ed iniziare a parlare davvero di rinnovo.