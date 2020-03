Lazio, l'ascesa di Luiz Felipe: prima lo scudetto, poi le Olimpiadi

ROMA - Da scommessa a certezza, ecco Luiz Felipe. Diventato grande con la maglia della Lazio, pronto in questo finale di stagione a vincere scudetto e conquistarsi un posto fisso nel Brasile Under 23 per disputare l'Olimpiade. È stato convocato dal ct André Jardine per le prossime amichevoli contro Egitto ed Emirati Arabi. La chiamata è il risultato delle ottime prestazioni in biancoceleste. Luiz Felipe è una creazione di Simone Inzaghi, il primo vero allenatore che ha creduto in lui.

Lazio, i cinque maratoneti

Dalla Serie D alla Lazio

Dal Brasile all’Italia con furore, Luiz Felipe Ramos Marchi. Il fiuto del ds Igli Tare è arrivato sino alla città di Itu, situata nello stato di San Paolo. Nell’Ituano Futebol Clube, serie D, gioca questo ragazzo con chiare origini italiane. Per 500mila euro la Lazio lo acquista per mandarlo subito in prestito alla Salernitana di Lotito. Luiz Felipe si ispira a Thiago Silva, è un difensore moderno abile ad impostare con i piedi. Fa il suo esordio con la maglia granata in un derby contro il Benevento. E fa pure gol. Poi qualche infortunio e un rapporto mai decollato con Bollini lo fanno uscire dal blocco dei titolari. Alla fine il bottino è magro: 7 presenze. Ritorna alla Lazio, c’è Inzaghi che gli dà fiducia. L’esordio in Serie A, poi in Europa League e una strada spianata davanti. Oggi a pochi giorni dai suoi 23 anni (li compirà il prossimo 22 marzo), è uno dei giocatori più importanti della rosa biancoceleste. Dopo due anni e mezzo è diventato finalmente grande. Senza dimenticare che il suo valore economico è aumentato di tantissimo: oggi vale 20 milioni.

Luiz Felipe alla conquista dei giochi

Lo voleva anche Gigi Di Biagio per la sua Italia Under 21. Il giocatore della Lazio si presenta al ritiro italiano, poi rinuncia alla convocazione. Si sente brasiliano al 100%. A settembre 2019 entra per la prima volta nel giro del Brasile Under 23, la squadra che andrà alla conquista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Adesso ha davanti altre due partite per convincere definitivamente il tecnico Jardine a portarlo in Giappone. Senza dimenticare la Lazio e l’obiettivo scudetto: sarebbe il sogno dei sogni per un ragazzo arrivato da lontano solo con tanta voglia di giocare a calcio.