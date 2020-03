Lazio, Acerbi e Marusic a lavoro: niente giorno di riposo

FORMELLO - Lavorano e sudano a testa bassa senza riposo. Ecco Francesco Acerbi e Adam Marusic, che non usufruiscono del giorno di riposo concesso alla Lazio dal tecnico Simone Inzaghi per continuare il loro recupero. Entrambi vengono da due infortuni. Il difensore ha sofferto di uno stiramento al polpaccio, l’esterno di un affaticamento alla coscia sinistra. Questa settimana di pausa forzata dal campionato è servita per lavorare in maniera differenziata e recuperare con calma. Presto saranno in gruppo con il resto dei compagni: l’obiettivo sarà quello di mettersi a disposizione per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

