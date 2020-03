Lazio, Jessica Immobile: “Con Ciro un colpo di fulmine. Arrosticini per l'8 marzo…”

ROMA - Una coppia affiatata e innamorata, ecco Ciro e Jessica Immobile. La moglie dell’attaccante della Lazio, tramite Instagram, ha raccontato qualche aneddoto sulla loro storia d’amore: “Tutto è iniziato su Facebook, per due settimane ci siamo scritti. Io studiavo a L’Aquila, Ciro giocava a Pescara. Un giorno andai a fare una passeggiata a Pescara e nel giro di poco tempo ci siamo ritrovati fidanzati. Dopo il terzo giorno che stavamo uscendo mi ha scritto un messaggio: ‘Sarai la mamma dei miei figli’. Rimasi un pochino perplessa, ma dopo 5 mesi ero incinta. Se oggi litighiamo? Certo”.

"Ciro 30", auguri Jessica a Immobile col Corriere dello Sport-Stadio

Il desiderio

Alla fine l’amore vince sempre, anche davanti a qualche litigio di coppia, soprattutto perché i figli ricordano quel legame indissolubile. Jessica continua: “Sarei felice se arrivasse il quarto figlio, sono sempre un grande dono immenso. Adottarlo? Circa una ventina di giorni fa io e Ciro siamo stati all’ospedale Bambin Gesù a trovare alcuni bambini malati. Nei corridoi mi sono imbattuta in una bambolina di due mesi sola e con dei problemi. Ho chiesto di prenderla per cullarla un po’. Una bellezza unica, ci siamo amate per un po’. Ho pianto mentre sapevo della sua storia. Con una canzoncina si è addormentata. Dico la verità: dopo questa esperienza, prenderei in considerazione un’adozione”. Poi la battuta finale: “Cosa mi ha regalato Ciro per la festa della donna? Arrosticini”.