Lazio, stop agli allenamenti: Inzaghi ferma la squadra, tutti a casa

FORMELLO - La decisione era nell’aria, ora è anche ufficiale. La Lazio si ferma, stop al campionato e stop anche agli allenamenti. Calciatori, staff e allenatore si sono incontrati dentro il centro sportivo di Formello per la seduta delle 15. Ma nessuno è sceso in campo. Tutti a casa almeno sino a domenica per l’emergenza coronavirus. I giocatori potranno però allenarsi da soli con un programma personalizzato per rimanere in forma e farsi trovare pronti alla ripresa degli allenamenti. Ad oggi, la prossima seduta è in calendario per lunedì prossimo, il 16 marzo.

