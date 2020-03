Lazio, l'allenamento diventa casalingo: tapis roulant ed esercizi individuali

ROMA - Anche per la Lazio questi sono giorni particolari, mai vissuti prima. L’emergenza coronavirus ha causato lo stop degli allenamenti: Inzaghi ha mandato tutti a casa, appuntamento a lunedì prossimo, da capire ancora l’orario di ritrovo. Ma il tecnico biancoceleste ha catechizzato i suoi: guai a mollare, ad abbassare la guardia cercando di allenarsi il più possibile da soli a casa. Ai giocatori, prima di lasciare Formello, sono state date indicazioni dallo staff tecnico. Qualcuno potrà correre sul tapis roulant, altri si arrangeranno in qualche modo. Sconsigliata l’uscita da casa, sarà una settimana di clausura forzata in attesa della ripresa degli allenamenti e del campionato.

I recuperi

Se da una parte lo stop può rallentare l’entusiasmo della Lazio, dall’altra è utile per recuperare gli acciaccati. Ieri in clinica Paideia si sono presentati Acerbi, Jony, Luiz Felipe e Radu. Si sono sottoposti ad esami strumentali di routine. Hanno tempo a disposizione per recuperare al meglio senza problemi. Capitolo Lulic: è in Svizzera, dopo il secondo intervento alla caviglia sta meglio. Non ci sono ancora tempi di recupero precisi, dovrà tornare a lavorare anche dal punto di vista fisico dopo tanti giorni di inattività.