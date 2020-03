Lazio, dalla Norvegia: “Milinkovic con la Serbia non potrà entrare nel Paese”

ROMA - La Lazio ha consigliato ai propri giocatori di non lasciare Roma e l’Italia. A questo punto anche le partite con le proprie nazionali potrebbero essere a rischio. L’UEFA, in vista dei match per le qualificazioni ad Euro20 però, tira dritto: si giocheranno a porte chiuse. E molto probabilmente Sergej Milinkovic-Savic sarà convocato dalla sua Serbia per affrontare la Norvegia ad Oslo il prossimo 26 marzo.

Occhio alla quarantena

Il ministro della salute norvegese, Bjørn Guldvog, ai microfoni del portale Nettavisen, ha già fatto chiarezza sulla prossima partita tra Norvegia e Serbia: “Vietato l’ingresso a tutti coloro che provengono da aree infette come Italia, Iran, Corea del Sud, Austria e Cina. Non vogliamo diventare anche noi una zona a rischio di infezione. I giocatori della Serbia che provengono da quei Paesi verranno respinti o messi in quarantena”. Tradotto: Milinkovic della Lazio, Kolarov della Roma, Maksimovic del Napoli, Milenkovic della Fiorentina, Djuricic del Sassuolo e Lukic del Torino, tutti possibili convocati del ct Tumbakovic, potrebbero restare fuori. Il ministro ha poi continuato: “I calciatori verrano trattati come persone normali, nessun trattamento speciale è previsto. Per entrare dovranno dimostrare di essere stati fuori da zone infette come l’Italia, almeno per 14 giorni”. Per ora la Serbia non ha preso provvedimenti: si parlava di charter privati pronti a prelevare i calciatori in Italia per metterli in isolamento e portarli in Norvegia per la partita. Al 26 marzo mancano esattamente 14 giorni. Il tempo utile è praticamente finito.