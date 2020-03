Balotelli: "Lazio squadrone, Caicedo super. Chinaglia? Non lo conosco..."

ROMA - Una diretta Instagram tra amici per far compagnia ai tanti follower, quella tra Damiano Coccia detto Er Faina e Mario Balotelli. Divisi da uno schermo, ma collegati con tutti. E l’argomento della chiacchierata è sicuramente il calcio: “La Lazio è uno squadrone. Dovevano far tornare la Juventus in testa prima di fermare il campionato”, ha ammesso con ironia il giocatore del Brescia. Poi una battuta su Caicedo: “Tanta roba, mi devo ricredere su di lui. Sono di parola e ci metto la faccia. Avevo detto che fosse un buon giocatore, nulla di speciale e invece è proprio forte. Sta facendo cose speciali. Per caratteristiche non mi fa impazzire, ma in questa Lazio fa benissimo”. Poi la domanda all’amico Er Faina: “Ma perché invece del tatuaggio di Ibrahimovic non hai quello di Immobile, Luis Alberto o Inzaghi?”. Dall’altra parte dello schermo spunta il tattoo di Chinaglia. Mario non capisce: “Non so chi sia, conosco la Lazio di Nesta, Stam, Vieri, quelli con che hanno vinto vent’anni fa. Sono del 1990, io!”.

