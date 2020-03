Lazio, Luis Alberto e il compleanno del figlio lontano: “Sono triste, sei il mio principe”

ROMA - Da solo e senza la sua famiglia, Luis Alberto. Il momento è difficile con l’emergenza coronavirus, senza i suoi cari, per il mago della Lazio, lo è ancora di più. Oggi è il compleanno di suo figlio Lucas, a Siviglia con la mamma e non più rientrati in Italia. Il numero dieci biancoceleste, su Instagram, ha scritto un post per celebrare questo giorno speciale: “È strano e difficile non stare con te oggi. Due anni fa, quando nascevi, ho fatto l’impossibile per vederti tra tanti aerei presi. Ma ce l’ho fatta, anche solo per 4 ore per poi separarmi di nuovo. Sono triste perché non posso passare il tuo compleanno con te, ma allo stesso tempo felice perché sei con la tua grande mamma. Buon compleanno mio piccolo principe”.

