Lazio, il “palleggio social” di Acerbi è un disastro. E Immobile risponde...

ROMA - La nuova challenge che spopola sul web tra i calciatori della Serie A è organizzata dai ragazzi della pagina “Che fatica la vita da bomber”. E tra i partecipanti ecco pure Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio ha provato a palleggiare con una enorme fitball: la missione non è così riuscita, ma poco importante quando serve per aiutare gli ospedali italiani in questa emergenza Coronavirus. Acerbi ha poi nominato subito Immobile, che ha risposto palleggiando con un orsacchiotto, e Manuel Lazzari. La sfida è diventata virale in pochissimo tempo. Tutti i video, verranno raccolti dai ragazzi della pagina "Che fatica la vita da bomber" per condividerli nelle loro stories.