ROMA - Uniti sotto un’unica bandiera, uniti per l’emergenza Coronavirus. Simone Inzaghi con la moglie Gaia e il figlio Lorenzo, dal balcone di casa, hanno partecipato al grande coro nato con il tran-tran social di questi ultimi giorni. Ne è nato un vero flash-mob: tutti alla finestra cantando l’Inno di Mameli. Il tecnico della Lazio ha risposto presente in questo momento difficile per tutto il Paese. Con lui, oltre alla sua famiglia, tanti altri cittadini che hanno detto sì all'iniziativa.

Lazio, da Immobile a Correa: i giocatori lanciano l'hashtag #iostoacasa