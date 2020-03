Lazio, Immobile gioca alla PlayStation. La moglie scherza: “Non lo sopporto più”

ROMA - Come se la cava Ciro Immobile chiuso in casa durante questo periodo di emergenza Coronavirus? Diciamo bene. L'attaccante della Lazio si allena, lancia le sfide “social” ai compagni e gioca alla PlayStation. Questa ultima attività non va proprio giù alla moglie Jessica, che su Instagram ha scherzato più volte: “Dopo una settimana chiusa in casa, faccio la mia nomination: nomino mio marito perché è quello con cui ho legato di meno”. Il riferimento è chiaro: è sempre incollato alla tv con i videogiochi. Un messaggio pieno di ironia che dipinge i due in modo simpatico in questo momento duro per tutti.

Lazio, Immobile in casa ha occhi solo per la PlayStation