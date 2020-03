Lazio, lo stop continua: allenamenti sospesi sino al 21 marzo

FORMELLO - Una settimana non basta, gli allenamenti della Lazio saranno sospesi sino al 21 marzo. Il club biancoceleste ha preso la decisione in queste ore, spostando così l’appuntamento inizialmente previsto per lunedì 16. Un’altra settimana di vuoto a Formello, con tutti i giocatori a casa invitati ad allenarsi in solitaria. La scelta era già stata annunciata dal ds Igli Tare in una recente intervista. Con il campionato sospeso, i campi di allenamento della Serie A resteranno vuoti ancora un po’.

