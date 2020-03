ROMA - Senza trucco e senza inganno. Quasi, verrebbe da dire. Ecco Ciro Immobile e sua moglie Jessica in una videoricetta pubblicata su Instagram. I due prima illustrano gli ingredienti tra uova, zucchero e burro, poi, in appena trenta secondi, ecco la teglia già piena con l’impasto. L’attaccante della Lazio svuota una busta di preparato di una “torta soffice allo yogurt” e il gioco è fatto. Colpisce la simpatia dei due, di sicuro non la maestria per quanto riguarda l’arte della pasticceria.