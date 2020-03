Lazio, forza e intensità: Luis Alberto e Correa si allenano in casa

ROMA - Cosa hanno in comune in questo momento Luis Alberto e Joaquin Correa? Entrambi sono a Roma da soli, senza famiglia e fidanzata. Il numero dieci della Lazio ha moglie e figli a Siviglia, rimasti lì e impossibilitati a rientrare nella Capitale. Stesso discorso per il Tucu. La fidanzata Desire è rientrata pochi giorni fa in Spagna da Los Angeles, dove era impegnata per lavoro. Non è riuscita a tornare a Roma per stare vicino al suo ragazzo. Ed eccoli Luis Alberto e Correa allenarsi in casa, da soli. Il Mago lavora duro, così fa Correa. Video postati su Instagram per mostrare a tutti che non mollano e hanno voglia di farsi trovare pronti alla ripresa. Sarà contento Inzaghi: ha chiesto di non abbassare la guardia, i suoi giocatori stanno rispettando i patti.