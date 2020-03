Lazio, Immobile: "Bello il mio gol al Milan. Un abbraccio a medici e infermieri"

ROMA - Tutti a casa con i social network come mezzo di comunicazione con il mondo esterno. Ciro Immobile, in diretta su Instagram, è intervenuto a Tiki Taka per raccontare questo momento e non solo: “Alla PlayStation gioco molto a FIFA e a Call of Duty, il tempo a disposizione è tanto. Mi alleno davanti casa, ho qualche peso e faccio gli squat con le bimbe sulle spalle. Il gol più bello in questa stagione? Forse quello al Milan. Era il centesimo con la maglia della Lazio, ma mi è piaciuto il movimento, il colpo di testa che non è il mio forte. Bello anche quello contro la Spal in pallonetto".

Ruolo ed Europei

“Un attaccante riesce a migliorare con il passare del tempo. Gioco in una squadra molto offensiva e mi ha aiutato molto. Quando fai tanti gol ti senti in fiducia e non vuoi mai fermarti. L’Europeo? Mancini crede in noi, possiamo vincerlo, ma in questo momento si pensa poco al calcio. Vorrei mandare un abbraccio ad infermieri e medici che in questo momento stanno lavorando per l’Italia”.