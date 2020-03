Lazio, Immobile è (quasi) un marito modello: Jessica racconta la verità

ROMA - Giocano, scherzano e si amano tanto Ciro Immobile e la sua Jessica. La moglie dell’attaccante della Lazio ha postato su Instagram un video tutto da ridere: aspettative vs realtà. Ovvero: come dovrebbe essere un marito modello, come invece è nella vita reale. Ciro nella prima parte del video aiuta a cucinare, vede un film con la moglie, fa le pulizie di casa. E poi? Quando Jessica prova ad entrare nella saletta PlayStation, area privata del bomber biancoceleste, viene subito cacciata via. Ciro ha commentato amaro: “Devo mettere una serratura a quella porta, entri troppo facilmente”. La PlayStation prima di tutto, poi il resto.