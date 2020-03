Coronavirus, Adekanye: "Tranquillo qui alla Lazio. Con i compagni rapporto continuo"

ROMA - A casa tra allenamenti, PlayStation e Netflix. Passa così i giorni Bobby Adekanye. L’attaccante della Lazio, ai microfoni di Voetbalzone, ha parlato di questa emergenza Coronavirus: “Una settimana fa Inzaghi ci ha parlato della situazione: per un po’ non ci saremmo potuti allenare, giocare ed uscire. Sono tornato a casa e ho detto subito a mio fratello che saremmo dovuti andare a fare la spesa. All’inizio pensavo di tornare in Olanda dalla mia famiglia, ma ho capito che non fosse il caso perché mi sarei dovuto sottoporre a due periodi di quarantena: prima perché uscito dall’Italia, dopo per rientrarci. Non mi importa, sono tranquillo qui alla Lazio: siamo in buone mani e tutto andrà bene”.

Le giornate

“Su Whatsapp abbiamo un gruppo con i compagni e ci parliamo tutti i giorni, giochiamo a poker online e facciamo tante cose insieme. Ora sto guardando la serie Prison Break, sono alla seconda stagione. A breve uscirà anche la nuova de 'La Casa di Carta', ho sentito che ci sarà una parte con Neymar, sono davvero curioso di vederla. Poi gioco a Fifa con gli amici online. Insomma, ho tanti modi per passare il tempo in questi giorni di quarantena. Ma non vedo l’ora di tornare a giocare al calcio vero e godermi questo bellissimo sport”.