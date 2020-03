Lazio, Leiva sul Coronavirus: "Tre settimane fa stadi pieni. Serve consapevolezza"

ROMA - Lucas Leiva avvisa il Brasile, lui conosce già bene l’emergenza Coronavirus. Il centrocampista della Lazio, intervenuto ai microfono di GloboEsporte, ha parlato del momento vissuto in Italia: “Qui stiamo in una situazione critica. Sono isolato da una settimana senza allenamenti e ho restrizioni anche per uscire e andare al supermercato. Spero che tutto migliori al più presto. Ora è il momento della consapevolezza e di aiutare gli anziani”. Poi il messaggio al popolo brasiliano: “Evitare il più possibile i contatti, pensate al prossimo. Tre settimane fa giocavamo con lo stadio pieno, non avevamo ancora idea cosa fosse il virus, che invece si è diffuso molto velocemente. Rimanete a casa”.

