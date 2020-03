Il sindaco di Formello positivo al Coronavirus

FORMELLO - Il Coronavirus non si ferma, nelle ultime ore è stato trovato positivo anche il sindaco di Formello, Gian Filippo Santi. È lo stesso primo cittadino a darne l’annuncio su Facebook: “Da lunedì scorso, al manifestarsi dei primi sintomi, mi sono volontariamente isolato in camera mia, ed ho immediatamente avvertito la ASL ROMA4 che, tempestivamente, ha provveduto alla prova del tampone. La prossima settimana spero di farne un altro che mi dirà se ne sono fuori. Nel frattempo un abbraccio, andrà tutto bene. Restate a casa”. A Formello lunedì tornerà la Lazio ad allenarsi. Il club biancoceleste, ad oggi, ha fissato per il 23 marzo la ripresa dell’attività agonistica.