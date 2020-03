Coronavirus, Lazio presto in campo: il club vorrebbe ripartire da giovedì

FORMELLO - Probabilmente servirà attendere, la Lazio ipotizza di ripartire con gli allenamenti solo da giovedì. La ripresa è ancora fissata per domani, lunedì 23 marzo, ma potrebbe slittare di qualche giorno. Si attendono notizie dal Governo: l’attività fisica individuale è possibile (stop per ora solo in Lombardia), ma non si escludono nuove restrizioni nazionali.

Nuovo piano

Il presidente Claudio Lotito vuole una ripresa immediata, la questione è diventata anche politica. Non ha nessuna intenzione di aspettare il 4 aprile. In videochiamata c’è stato un confronto tra dirigenti, tecnici e i giocatori più rappresentativi. La società vuole far riprendere gli allenamenti garantendo la massima sicurezza a tutela della salute. I giocatori sono disposti a ripartite. Il patron ha spiegato che le sedute di lavoro saranno organizzate in mini gruppi, seguendo le direttive sanitarie dettate dal dottor Ivo Pulcini. A Formello si entrerebbe solo dopo il controllo della temperatura, si lavorerebbe ad orari differenti con gruppi di 7-8 giocatori seguiti da un allenatore tra Inzaghi, il vice Farris, i collaboratori tecnici Cecchi e Rocchini. Anche in palestra si lavorerà a turni. La doccia a casa, con gli ambienti ogni giorno sanificati dalle aziende di Lotito, che curano anche la pulizia dell’ospedale Spallanzani.

Il momento

L’Italia è nel pieno dell’emergenza Coronavirus. A Formello anche il sindaco è stato trovato positivo. Ma Lotito spinge per andare avanti, vuole la squadra di nuovo in campo in vista della ripresa del campionato. De Laurentiis è con lui, anche il Napoli vuole anticipare la ripresa degli allenamenti senza aspettare il 4 aprile. La Serie A però trema, rischia di saltare. I numeri dei contagiati è in forte aumento in tutta Italia, ieri Dybala è stato l’ennesimo positivo nel calcio. Ripartire a maggio è un’idea che resta in piedi. Ad oggi però, nessuna certezza.

