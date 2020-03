Coronavirus, Jessica Immobile: "Notti insonni, ho paura. Rimaniamo uniti"

ROMA - Un po’ di divertimento, di spensieratezza tra ricette, balletti e famiglia, poi la testa va sempre all’emergenza Coronavirus. Jessica Immobile si confessa su Instagram. La moglie dell’attaccante della Lazio ha scritto: “Io e la notte ormai abbiamo un brutto legame. Penso e ripenso a tutto ciò che ci sta accadendo. Ho paura, spero tutto questo passi presto. Non capisco chi va a correre o passeggia tranquillamente per le strade, non avete paura? Non avete paura per voi, ok, ma abbiate rispetto per le persone che sono sole chiuse in una camera d'ospedale. Rimaniamo uniti, solo così possiamo vincere questa guerra”. Sono momenti difficili. Poi però Jessica ha postato un video del piccolo Mattia: il maschietto di casa sorride nella sua culla, ignaro di quello che sta accadendo al mondo e felice di ricevere così tanto affetto dai suoi genitori. Immobile, giusto qualche giorno fa, ne ha approfittato per fargli tirare i primi calci ad un pallone. Il bambino ha già il futuro scritto.