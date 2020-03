Coronavirus, Acerbi: "Mai avuto paura di morire"

ROMA - Francesco Acerbi trasmette la sua carica non solo in campo, ma anche tramite i social network: in diretta Instagram con il giocatore della Nazionale italiana amputati Arturo Mariani, il leader della retroguardia della Lazio ha affrontato con decisione l'argomento Coronavirus: "Non ho mai avuto paura di morire (facendo riferimento al tumore ai testicoli che lo colpì anni fa, ndr) - Quando si tornerà a giocare? Basta guardarsi in giro per capire. E' normale che ci sia un po' di panico, non si possono prendere decisioni affrettate. Vediamo come va e quando andrà meglio tireremo le somme". Nel frattempo il centrale biancoceleste non salta un allenamento tra le mura domestiche: "Ora l'importante è tenersi in forma, anche se giocare insieme è un'altra cosa".