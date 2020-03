Lazio, Correa si improvvisa cuoco. E Desirée incanta su Instagram

ROMA - Un sabato sera “alternativo” per Joaquin Correa. Il giocatore della Lazio si è messo in cucina per preparare le empanadas argentine. Un piatto tipico della sua terra, non proprio facile da fare. Sono dei fagottini di pasta a forma di mezzaluna con un ripieno a base di carne bovina. Il Tucu su Instagram ci scherza: “Avete fiducia in me?”. È costretto a cucinare da solo, la sua ragazza Desirée è ancora a Siviglia. La bellissima modella sta passando il periodo di isolamento in Spagna con i suoi genitori. Dopo un viaggio di lavoro a Los Angeles non è più riuscita a rientrare a Roma. Anche lei, su Instagram, racconta come passa queste giornate. Allenamenti in palestra e balletti simpatici. Senza mai smettere di pensare al suo Tucu, costretto purtroppo anche a cucinare e mangiare da solo.

