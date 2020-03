Lazio, Pippo Inzaghi: “Da Simone c'è solo da imparare. Al top in Europa”

ROMA - Un Benevento strepitoso in Serie B, una Lazio incredibile in Serie A, poi lo stop dei campionati per l’emergenza Coronavirus. Tutto fermo, ma i fratelli Inzaghi non smettono di sognare. “Bisogna finire la stagione”, tuona Pippo che ha comandato dall’inizio il campionato cadetto. L’allenatore ex Milan, ai microfoni di Sky Sport, ha solo belle parole per Simone: “Da lui c’è solo da imparare, è un allenatore moderno e uno dei migliori in Europa, vedere la Lazio giocare è uno spettacolo. Mi ha stupito in tutto”. Poi i complimenti ad Immobile: “È il miglior giocatore italiano”. Il rapporto tra Pippo e Simone è stato sempre splendido, ora è anche ricco di stima reciproca. I fratelli Inzaghi sperano che presto questo incubo possa finire per tutta l’Italia, poi vogliono tornare ad allenare andando a caccia di promozione e scudetto.