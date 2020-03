Lazio irremovibile: scudetto in estate

ROMA - Posizione di attesa. La Lazio non ha ancora tagliato gli stipendi e neppure ha iniziato a negoziare. Lotito ha preso tempo. Una mossa coerente e in linea con la strategia adottata nelle scorse settimane, quando ha chiesto ai suoi giocatori di non lasciare Roma e continuare ad allenarsi a casa nella speranza di poter tornare alla normalità nel più breve tempo possibile e di chiudere il campionato anche sforando il limite del 30 giugno, per giocare le ultime dodici partite, come ipotizzato dalla stessa Federazione. Sul tema degli stipendi la posizione è chiara: il club biancoceleste si adeguerà all’intesa e alle misure che verranno prese dalla Lega di Serie A e dall’Associazione Calciatori (oggi primo appuntamento). Una strategia figlia di un obiettivo sempre più chiaro e ben definito dai comportamenti delle società. Tutte, nessuna esclusa e come qualsiasi azienda, dovranno misurarsi con i danni economici e finanziari provocati dall’emergenza coronavirus e dallo stop. La manovra studiata e ipotizzata può far comprendere quale sia la direzione intrapresa.

