Liga, raccolta fondi per l'emergenza Coronavirus: c'è anche l'ex Lazio Mendieta

ROMA - Tutti online per il mega concerto organizzato dalla Liga con la collaborazione di Banco Santander, Universal Music e altri sponsor. L’evento, andato in onda in mondovisione sabato, è servito a raccogliere circa 625mila euro. I soldi saranno destinati all’acquisto di materiale sanitario per combattere l’emergenza da Coronavirus. Tra i partecipanti, calciatori e cantanti. In doppia veste c’era anche l’ex Lazio Gaizka Mendieta. Oggi fa il dj, ma non ha dimenticato il pallone. Figura infatti tra gli ambasciatori della Liga: “Vedo tanti medici e infermieri che fanno turni eterni e si prendono cura dei malati. Sappiamo come fare uno spettacolo di aiuto e dobbiamo sostenerli in ogni modo perché stanno dando tutto”, il suo appello andato in onda. Tra i calciatori intervenuti anche Sergio Ramos, il capitano del Real Madrid: “Non esiste un miglior posto della nostra casa per combattere la malattia. Speriamo che il calcio e la musica servano in questi giorni per divertirsi un po’ e svagarsi”.

I pensieri di Mendieta

Calciatore fenomenale al Valencia, decisamente meno alla Lazio, Gaizka Mendieta. In questo periodo di quarantena, il basco ha mostrato tutte le sue maglie da gioco, tra le quali due casacche biancocelesti del suo periodo a Roma. Chissà se finiranno all’asta per raccogliere altri fondi. E non solo: ha accettato una challenge musicale nominando il gruppo Los Planetas. I musicisti di Granada hanno risposto con la loro canzone “Un buen día” che contiene la celebre frase: “Ho acceso la tv, c’era una partita e Mendieta ha segnato un gol davvero incredibile”.