Lazio, scudetto 1915: “Ecco la prova ufficiale che condanna il Genoa”

ROMA - È ancora in ballo la questione dello scudetto 1915 rivendicato dalla Lazio. La crociata, capitana all’avvocato Gian Luca Mignogna, ha un nuovo sviluppo: “A dispetto di quanti tuttora continuano a raccontare verità distorte, nonostante l’emergenza nazionale, è emerso che nell’Annuario Ufficiale della Figc 1926-1927 (edito nel 1928), a pagina 36, risulta inequivocabilmente esplicato e pertanto dotato di prova ufficiale l’assunto che il Genoa, con delibera post-bellica, fu reso esclusivamente Campione Settentrionale 1914/15 e non anche Campione Nazionale della medesima stagione”, il resoconto sul nuovo comunicato ufficiale.

La diatriba

“La suddetta fonte federale, infatti, riporta testualmente quanto segue: ‘Il girone finale fu disputato dal Torino, dall’Internazionale, dal Milan e dal Genoa, ma, con lo scoppiare della guerra con l’Austria, fu sospeso alle ultime gare. Venne, dopo la guerra, attribuito al Genoa Club’. Coerentemente il suddetto Annuario Ufficiale della Figc, nella Sezione “Albo d’oro” qualifica il Campionato 1914/15 “sospeso”, così chiarendo, ove mai ce ne fosse stato bisogno, che quanto specificato a pagina 36 non poteva che riferirsi alla fase finale del Campionato Settentrionale. Non sfuggirà, peraltro, che a tergo del predetto resoconto spicca l’inciso “continua”, lasciando intendere che con ogni probabilità nell’edizione successiva sarebbe stato riportato quanto viceversa accadde nel Campionato Centro-Meridionale 1914/15".

Verso altre novità

"Come sappiamo il campionato Centro-Meridionale 1914/15 fu vinto dalla Lazio, ma l’anno seguente l’Annuario Ufficiale della Figc non fu pubblicato, tant’è che stesso risultò nuovamente edito soltanto due anni più tardi, senza però resocontare alcunché sulle vicende che portarono i biancazzurri ad essere i Campioni 1914/15 del Centro-Sud”. Poi la conclusione finale: “Preme sottolineare, infine, che attualmente sono all’esame dello scrivente ulteriori documenti, che a breve potrebbero spiegare come e perché l’assegnazione del titolo settentrionale al Genoa, medio tempore, fu strumentalizzata e/o quantomeno equivocata al punto da tramandare erroneamente per oltre un secolo che i rossoblu furono gli unici vincitori dello Scudetto 1915”.