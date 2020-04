Lazio, Vavro in clinica: controlli per il difensore

ROMA - Accertamenti strumentali per Denis Vavro. Il difensore della Lazio, a sorpresa e con la mascherina, si è recato questa mattina in clinica Paideia per dei controlli clinici. Non sono noti i motivi della sua visita. La squadra è ferma dal 7 marzo, lo slovacco era tra i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi prima dello stop forzato per l’emergenza Coronavirus. Aveva anche fatto il suo esordio dal primo minuto a Marassi contro il Genoa (23 febbraio), dove aveva sostituito alla grande l’infortunato Francesco Acerbi. Quest’anno per lui 11 presenze totali tra Serie A ed Europa League. Tra dicembre e gennaio aveva subito un infortunio al ginocchio (legamento collaterale),ma era tornato a disposizione il 18 gennaio scorso contro la Sampdoria.

