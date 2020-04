Lazio, la giornata di Ciro Immobile tra allenamento, burraco e cornetti

ROMA - Allenamenti duri per tenersi sempre in forma e l’amore della sua famiglia. Ciro Immobile passa così le sue giornate chiuso in casa, senza dimenticare ovviamente la Lazio e la sua PlayStation. La moglie Jessica invece, tra il da farsi con i figli e un po’ di allenamento, si improvvisa cuoca. Per tutta la famiglia ha realizzato dei cornetti fatti in casa, un buon risveglio per iniziare al meglio la giornata.

Non solo videogiochi

Eppure, secondo quanto racconta la moglie su Instagram, Ciro è spesso davanti alla PlayStation tra giochi di guerra e Formula 1. Ieri però, è riuscita a farlo sedere a tavola per una partita di burraco. Immobile è un fenomeno anche qui. Straccia la moglie e scrive sul foglio dei risultati: “Non ti preoccupare amore, non era facile giocare contro il campione del mondo di burraco”. In effetti il punteggio parla chiaro: 2895 contro 2500. I due poi hanno postato una foto di coppia con dediche amorose. Ecco le giornate del bomber biancoceleste in attesa che questo brutto momento possa finire presto.