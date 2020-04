Lazio, l'ex Pedro Neto è esploso: “Nessuno si aspettava la mia crescita”

ROMA - Alla Lazio non ha mai ingranato, Pedro Neto. Al Wolverhampton invece, il baby portoghese è esploso definitivamente. In biancoceleste ha collezionato appena 5 presenze dal suo arrivo nel 2017: spesso ha fatto la spola tra Primavera e prima squadra. Era arrivato insieme a Bruno Jordao dallo Sporting Braga in prestito biennale. Poi il riscatto e la cessione. Pedro Neto è stato venduto agli inglesi per 17,9 milioni di euro regalando così al club capitolino una enorme plusvalenza (con Jordao valutato 8,9, il conto si aggira a +10,5 milioni di euro). È stato Jorge Mendes, il procuratore anche di Cristiano Ronaldo, a regalare a Pedro Neto la possibilità di affermarsi in Premier League. Quest’anno per lui 35 presenze, 4 gol e 4 assist. Un impatto notevole: “Sono arrivato qui e penso che in molti non si aspettavano quello che sto facendo”, le sue parole rilasciate all’Expressandstar. L’ex Lazio ha continuato: “Con l’allenatore portoghese Nuno Espirito Santo è stato facile giocare, si fida dei suoi giocatori. È un ottimo manager e ci incoraggia tutti. Ho lavorato sodo per arrivare fin qui, ma la fiducia è fondamentale. La quarantena? Periodo duro, stiamo a casa facendo quello che ci piace. Lo staff ci dice di non uscire, di evitare rischi. Ci portano scorte di cibo e il loro sostegno è importante”.