Lazio, il Siviglia su Luis Alberto. L'agente frena: “Rinnova e rimane”

ROMA - Il Siviglia avrebbe messo nel mirino Luis Alberto, il ds Monchi vorrebbe riportarlo a casa, ma l’affare è quasi impossibile. In Spagna, Estadiodeportivo, parla di un forte interesse degli andalusi per il numero 10 della Lazio. Luis è cresciuto calcisticamente a Siviglia, poi il passaggio al Barcellona B prima di lasciare il suo Paese e approdare in Inghilterra tra le fila del Liverpool. Oggi in biancoceleste è esploso, è diventato un top player. Lotito e Tare sono già a lavoro sul rinnovo, la conferma arriva anche dall’agente del calciatore, Álvaro Torres: “Luis è tra i migliori giocatori della Serie A, con la Lazio c’è sintonia e da entrambe le parti c’è voglia di rinnovare. È vero, il Siviglia si è interessato a lui nelle ultime sessioni di mercato. Monchi stima Luis Alberto, ma il suo interesse non si è mai materializzato. Ora siamo concentrati sul rinnovo, vedremo se andrà a buon fine”. Insomma, Monchi sogna il ritorno del Mago, ma a Formello è praticamente tutto fatto per il nuovo contratto: firma sino al 2025 con ingaggio da circa 3,5 milioni di euro. Non sono previste clausole rescissorie. In queste settimane si stanno trattando alcuni bonus legati agli assist, vera specialità dello spagnolo. Finita questa emergenza ci sarà l’annuncio.