Lazio, Luis Alberto sempre al top: allenamento duro in vista della ripresa

ROMA - Non molla, Luis Alberto. Lui come tutti gli altri giocatori della Lazio seguono alla lettera le indicazioni dei preparatori atletici. I biancocelesti non perdono di vista l’obiettivo: tornare in campo il prima possibile ed essere al meglio della forma. Il periodo di emergenza Coronavirus di certo non è facile. Luis non ci pensa e lavora a testa bassa. Su Instagram si è mostrato mentre suda durante un lavoro in palestra. Lo spagnolo spesso tende ad allenarsi la sera, l’ideale per chi viene da una giornata sedentaria. Perché anche per gli sportivi, queste settimane di quarantena, sono poco attive dal punto di vista motorio. Ieri dalla Spagna erano rimbalzate delle voci che lo rivorrebbero a Siviglia, il club in cui ha iniziato la sua carriera calcistica. Ma l’agente ha subito chiarito: “Rinnoverà con la Lazio”. A Formello il contratto è pronto, servirà limare gli ultimi dettagli e mettere nero su bianco. L’annuncio ci sarà dopo questo brutto periodo di emergenza sanitaria. Luis vuole la Lazio e soprattutto ha l’intenzione di tornare a giocare e finire una stagione super. Le immagini degli allenamenti a casa lo dimostrano.