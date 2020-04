Lazio, lo scherzo social di Proto: gioca a biliardo e lega i figli

ROMA - Difficile stare a casa, soprattutto per i bambini. Abituati ad andare a scuola sì, ma anche a divertirsi in giro in queste giornate di primavera. E invece tutti nel proprio domicilio nel periodo di emergenza Coronavirus. Così diventa difficile gestirli anche per i genitori. E Silvio Proto, secondo portiere della Lazio, ha trovato il rimedio. Su Instagram ha postato una foto che lo ritrae giocare in tutta tranquillità a biliardo mentre i figli sono legati a terra. Un gioco ovviamente, accompagnato dalla didascalia: “Personalmente sto gestendo molto bene questa quarantena, i bambini sono saggi”. Sotto tutti i giocatori biancocelesti hanno commentato con delle risate. L’ex portiere Gillet invece, ha scritto: “Ragazzo, ragazzo, i servizi sociali ti braccano”. E Proto ha subito risposto: “Li aspetto fermamente”. Il tutto accompagnato da tante faccine sorridenti.

