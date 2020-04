Lazio, Luis Alberto fa yoga con la moglie Patricia

ROMA - È un altro Luis Alberto quello che si mostra sui social in questi giorni. Il dieci della Lazio, nelle prime settimane di quarantena, era a Roma da solo senza la sua famiglia, rimasta in Spagna. Aveva augurato buon compleanno a suo figlio Lucas con un post su Instagram vista la distanza. Ora però la famiglia si è riunita nella Capitale. Luis è chiuso in casa come tutti gli altri giocatori biancocelesti. Si allena la sera, preferisce sudare tra pesi e talis-roulant in notturna. E nelle belle giornate che la primavera di Roma sta regalando, lo spagnolo a bordo piscina fa yoga con la moglie. Tappetino e videolezioni che scorrono su un tablet. I due sembrano essere molto in sintonia. Lo yoga aiuta a liberare anche la mente: visto il periodo molto difficile che tutti stanno attraversando, svolgere un po’ di meditazione rilassante sembra essere una buona tecnica per staccare la spina con il mondo esterno.