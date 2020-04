Lazio, senti Coates: “A Lisbona sto bene, ma il club potrebbe vendermi”

ROMA - Dal Portogallo due giorni fa era rimbalzata l’indiscrezione di calciomercato: “La Lazio segue Sebastian Coates”. Il difensore dello Sporting Lisbona è un vecchio pallino del ds Igli Tare, che lo aveva già seguito nel lontano 2011. Oggi l’uruguaiano si è affermato, viaggia verso i 30 anni (li compirà ad ottobre prossimo), ha un contratto da poco rinnovato che scadrà nel 2023. Ma il club portoghese potrebbe avere necessità di vendere, la crisi finanziaria non è ancora del tutto superata. E lo stesso Coates, ai microfoni del programma ‘Tirando Paredes’ di Radio 10.10 AM, apre a nuovi scenari: “Ora sto vivendo la mia quarantena in tranquillità a casa. Fortunatamente posso allenarmi con tutte le attrezzature necessarie. Con il club siamo in contatto ogni giorno. Il futuro? Ho sentito di voci che mi vedrebbero alla Lazio. Nel calcio le cose cambiano spesso, non sappiamo mai cosa accadrà in futuro. Sto bene allo Sporting, il Portogallo mi ha sempre trattato bene. Non ho intenzione di andare via, ma non si sa mai, il club potrebbe essere costretto a vendere”. La Lazio segue con attenzione la vicenda. Tare ha appuntato il nome di Coates in lista, nei prossimi mesi si capirà di più.