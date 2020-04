Lazio, Immobile ancora zio: famiglia in festa per il piccolo Antonio

ROMA - “Un raggio di sole in questo buio”, scrive così Luigi Immobile, fratello di Ciro, nella giornata che lo vede ancora una volta padre. E l’attaccante della Lazio, su Instagram, ha dato il benvenuto al nuovo arrivato Antonio, un altro maschio in famiglia che farà compagnia al cuginetto Mattia. Una bella notizia davvero durante questa emergenza Coronavirus. Gli Immobile purtroppo non possono riunirsi per festeggiare, lo faranno più avanti. Ciro e Luigi sono molto legati: condividono l’amore per la famiglia e anche quello per la PlayStation. Spesso fanno coppia online tra giochi di guerra e partite a Fifa. In festa anche mamma Michela e papà Antonio: i nonni vogliono abbracciare subito il nuovo nipote. Una curiosità: sia Ciro che Luigi hanno dati i nomi dei genitori anche ai propri figli (Michela è infatti la primogenita dell’attaccante della Lazio con Jessica Melena).