Lazio, Luiz Felipe: “Voglio lo scudetto, ma priorità alla salute”

ROMA - Si allena a casa sotto il sole primaverile di Roma e pensa alla ripresa del campionato. Luiz Felipe non vede l’ora di tornare in campo con la sua Lazio: ”Ora il calcio è in secondo piano, il momento è triste e dobbiamo pensare alla salute delle persone”, le parole del brasiliano al portale GloboEsporte.

Quarantena in casa

“La nostra routine è cambiata molto, ma mi sto allenando a casa. La Lazio ci aiuta il più possibile e in più ho il mio personal trainer che mi segue. Provo ad allenarmi due volte al giorno con esercizi funzionali e corsa. Il lato positivo di questa situazione? Che posso stare di più con la mia famiglia. Mi diverto con il mio bambino di 1 anno, lo seguo in ogni cosa".

Il campionato

"Lo stop della Serie A è stato un fatto negativo per tutti. Certo, per noi della Lazio che vivevamo un momento eccezionale ed eravamo in lotta per il primo posto, lo è ancora di più. Ma va detto che c’erano anche altre squadre con la possibilità di vincere il titolo. Non appena il contagio sarà diminuito e le autorità sanitaria rilasceranno il via libera per tornare in campo, saremo pronti per lottare ancora in campionato. Lo stop definitivo? No, la situazione è complicata, ma vorrei avere la possibilità di giocare sino alla fine. Alla Lazio manca lo scudetto da tempo. Il mondo intero sta soffrendo e non sappiamo quando passerà. La priorità resta comunque la salute di tutti. Se più avanti ci sarà la sicurezza per giocare, fantastico. Altrimenti pazienza".

Sul futuro

“In questo momento senza partite leggo diverse notizie e presunti interessi. Sono felice e orgoglioso di certi accostamenti, certo. Vuol dire che sto lavorando bene e le persone mi seguono, mi apprezzano. Ma sono un ragazzo calmo e concentrato. Penso al presente: il mio obiettivo è quello di continuare ad allenarmi per ritornare a giocare. Voglio segnare il mio nome nella storia della Lazio”.