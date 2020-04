Lazio, l’agente di Immobile: “Piace al Napoli, ma chiedete a Lotito”

ROMA - Ciro Immobile sarebbe il sogno proibito del Napoli. Le voci di calciomercato che si sono rincorse nelle ultime settimane vedono l’attaccante della Lazio in orbita azzurra. Ma per il presidente Claudio Lotito è praticamente incedibile. Contratto sino al 2023, dalle parti di Formello sono pronti anche ad offrirgli un rinnovo con ingaggio a salire. Ciro si trova bene a Roma, è una bandiera biancoceleste. E il suo agente, Alessandro Moggi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha tagliato corto: “Il Napoli è su Immobile? No, già ne ho parlato l’ultima volta e vale ancora lo stesso discorso”. Moggi qualche giorno fa aveva chiuso ogni porta: “Ha un contratto lungo e chi è interessato deve parlare prima con la Lazio”. Il procuratore è ancora della stessa idea: “Ora è comunque prematuro parlarne. Bisogna capire gli scenari di tutti e in questi giorni serve pensare al calcio come un fenomeno sociale. E non mi riferisco solo alla Serie A, ma anche alle serie minori”. Poi sul prossimo calciomercato: “Sembra che la volontà sia quella di mantenere inalterate le rose degli attori principali e fare degli scambi, senza mettere risorse economiche all’interno del mercato. Questa è l’idea del momento. Dobbiamo aspettare la ripartenza e vedere quali sono gli effetti negativi che ci saranno”.