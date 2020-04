Lazio, il diktat di Lotito: “Teniamoci pronti”

ROMA - I kit antivirus, le mascherine, Formello sanificato: queste le mosse di Claudio Lotito per cercare di ripartire il prima possibile con gli allenamenti. Ma il patron della Lazio da solo non può nulla. Lo ha ribadito ieri in call conference con il ds Igli Tare, il club manager Angelo Peruzzi, il tecnico Simone Inzaghi e alcuni giocatori: “Noi siamo pronti, ma aspettiamo”, la sintesi delle parole del numero uno. La videochiamata è andata in scena prima della conferenza del premier Conte con il nuovo DPCM. La linea del Governo non cambia nemmeno per lo sport: stop agli allenamenti degli atleti professionisti. Tutto è rimandato ad inizio maggio, forse al 4.

Lo scenario

La Lazio come tutte le altre squadre aspetterà, la società seguirà tutti i protocolli. Lotito si era procurato anche i test sierologici utili ad evidenziare la presenza di immunoglobuline nel sangue. Ma nessun club potrà fare di testa propria, servirà seguire invece un programma stilato dalla commissione istituita dalla Figc. Il presidente biancoceleste terrà una nuova call conference di aggiornamento. Ha spiegato ai giocatori che una settimana prima di ripartire con gli allenamenti si effettueranno tutti i controlli, tra cui i tamponi.