Lazio, la quarantena di Bastos: trick con il pallone e balli con la moglie

ROMA - Un po’ insolito vedere un difensore con così tanta tecnica. Ma Bastos spesso si è mostrato in versione freestyle con il pallone. E in quarantena, il difensore della Lazio, ne approfitta in giardino per mantenersi in allenamento. Palleggi e vari trick, riesce nel frattempo anche a raccogliere il berretto da terra per indossarlo di nuovo. Il tutto sotto gli occhi della moglie. L’angolano è nella sua villa, ha rispettato la regola del non uscire da casa insieme alla sua dolce metà. Si allena in casa e in giardino tra tapis-roulant, pesi ed esercizi a corpo libero. La sera però, ha occhi solo per Nerika. Eccoli mentre ballano insieme in una coreografia studiata alla perfezione. I due si sono sposati ad inizio 2020 a Roma. Non hanno fatto la luna di miele perché il campionato è subito ripartito. Poi l’emergenza Coronavirus e l’obbligo di restare a casa. Per ora si divertono così in attesa di un viaggio per celebrare il loro amore.