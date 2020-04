Lazio, Diaconale e la pace con Rezza: “Lo invito allo stadio, ma non al derby”

ROMA - Si spegne la polemica tra Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, e il direttore del dipartimento malattie infettive dell'Iss, Giovanni Rezza. I due si chiariscono su Radio Kiss Kiss dopo lo scambio di battute a distanza di qualche giorno fa. Lo scienziato, in conferenza stampa, aveva ironizzato: ”Da romanista manderei a monte il campionato”. Poi la riposta di Diaconale: “Gli scienziati facciano gli scienziati”. Oggi il chiarimento. Il portavoce biancoceleste ha teso la mano: “Parlare in diretta con il professor Rezza è un piacere perché mi ha dato la possibilità di chiarire. Ne approfitto per invitare Rezza, romanista doc, ad una gara della Lazio perché il calcio deve unire e non dividere, magari non al derby…”. Il direttore dell’Iss ha concluso: “Campionato? In lockdown completo non si può riaprire, bisogna seguire tutte le regole di sicurezze. Qualora si partisse, lo si farà sicuramente a porte chiuse. Al primo posto per tutti noi c'è la sicurezza".